Organ Bağışı ile Umut Oldu

31.03.2026 15:38
16 yaşındaki Tuana Elif Torun'un bağışlanan organları, nakil bekleyen hastalara umut sağladı.

GİRESUN'da Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede'nin 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan tutuksuz yargılandığı davanın mağduru olan, yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralanıp, kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Tuana Elif Torun'un (16) bağışlanan organları, nakil bekleyen hastalara umut oldu.

Kaza, 28 Mart'ta Görele ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nun Görele köprüsü mevkisinde meydana geldi. Giresun'dan Trabzon yönüne giden Adem Hasbaş yönetimindeki 28 RE 752 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Tuana Elif Torun'a çarptı. Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede'nin 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan tutuksuz yargılandığı davanın mağduru olan Torun, kazada ağır yaralandı. Torun, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından kaçan ve polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alınan sürücü Adem Haşbaş da tutuklandı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Tuana Elif Torun'un dün beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, lise öğrencisi Tuana Elif Torun'un organlarını bağışlama kararı aldı. Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan ameliyatla organları alındı. Torun'un akciğeri Ankara'ya, kalp kapağı İstanbul'a, karaciğeri Erzurum'a, böbrekleri Ankara ve İstanbul'da nakil bekleyen hastalara takılmak için yola çıkarıldı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
