Organ Bağışında Artış Çağrısı

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Niğde İl Sağlık Müdürü Doğan Bahadır İnan, Organ Bağış Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

İnan, mesajında, organ bağışı sayesinde hastaların hayat kalitesinin arttığını ve bu sayede birçok kişinin hayata tutunabildiğini bildirdi.

Her bağışın yeni bir hayat anlamına geldiğini vurgulayan İnan, 2013 yılından bu yana Niğde'de 2 bin 600 kişinin organ bağışında bulunduğunu aktardı.

Ülkede nakil cerrahisinin artması ve yeni tedavi işlemlerinin uygulanması nedeniyle eskiden kullanılan "Doku ve Organ Bağış Belgesi"nin güncellenerek "Organ ve Doku Bağış Kartı" hazırlandığını belirten İnan, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığı tarafından tüm organ bağış kayıtlarının saklanacağı 'Türkiye Organ ve Doku Bağış Bilgi Sistemi (TDIS)' oluşturulmuştur. Bu kapsamda ilimizdeki tüm sağlık kuruluşlarının sisteme entegrasyonu sağlanmıştır. Bağışta bulunmak isteyen vatandaşlarımızın, İl Sağlık Müdürlüğü, hastaneler, toplum sağlığı merkezleri ve aile sağlığı merkezlerine müracaatları halinde sistem üzerinden bağışları alınmaktadır. Yaşarken de yaşamdan sonra da başkalarına hayat vermek bizim elimizde. Bu konuda duyarlı davranmak hepimizin toplumsal sorumluluğudur."