Organ Bağışında Farkındalık Çalışmaları - Son Dakika
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Organ Bağışında Farkındalık Çalışmaları

Organ Bağışında Farkındalık Çalışmaları

AKBÖHÖNDER, organ bağışının önemini anlatmak için etkinlikler düzenliyor ve toplumsal bilinç oluşturuyor.

29.11.2024 16:46
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Akdeniz Böbrek Hastalıkları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneği (AKBÖHÖNDER) üyeleri, organ bağışı konusunda toplumda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Dernek başkanı Hasan Kayhan, AA muhabirine, organ bağışının önemini insanlara duyurmak için çaba gösterdiklerini belirtti.

Dernek olarak organ bağışına farkındalık oluşturmak için sosyal etkinlikler ve geziler düzenlediklerini söyleyen Kayhan, "Organ naklinin önemini insanlara anlatmak gerekiyor. Dernek üyelerinin çoğu organ nakilli. Ben de organ nakilliyim. Organ beklemenin, diyaliz sürecinin sıkıntılarını çok iyi biliyoruz. Tek amacımız kadavradan organ bağışını artırmak ve toplumsal bilinç oluşturmak." dedi.

Kayhan, yardıma ihtiyacı olan dernek üyelerine de giyecek ve gıda desteğinde bulunduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

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