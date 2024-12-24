Organ Bağışıyla İki Hayat Kurtulacak - Son Dakika
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Organ Bağışıyla İki Hayat Kurtulacak

Organ Bağışıyla İki Hayat Kurtulacak

Bitlis'te beyin ölümü gerçekleşen hastanın böbrekleri, Diyarbakır'da nakil bekleyen iki kişiye aktarılacak.

24.12.2024 20:46
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde geçirdiği nöbet sonrası beyin ölümü gerçekleşen epilepsi hastasının yakınları tarafından bağışlanan organları, Diyarbakır'da iki kişiye nakledilecek.

İlçede, 44 yaşındaki epilepsi hastası, gece geçirdiği nöbet sonrası Bitlis Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan kontrollerde beyin ölümünün gerçekleştiği belirlenen hastanın ailesi, böbreklerinin bağışlanmasına karar verdi.

Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucu böbreklerin, Diyarbakır'da organ nakli bekleyen iki hastaya nakledilmesi kararlaştırıldı.

Bunun üzerine Dicle Üniversitesi Hastanesinden gelen ekip tarafından gerçekleştirilen ameliyatla alınarak Diyarbakır'a götürülen böbreklerin, belirlenen iki hastaya nakledileceği bildirildi.

Organ nakil ekibinde görevli Doç. Dr. Murat Sevmiş ile Bitlis'e gelerek ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Bitlis Tatvan Devlet Hastanesinde beyin ölümü teşhisi konulan 44 yaşındaki erkek hastanın organlarının bağışlanması konusunda Sağlık Bakanlığına bilgi verildiğini söyledi.

Bunun üzerine, kente gelerek hastanın iki böbreğini aldıklarını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Buradaki hekim arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Beyin ölümü teşhisi koymak bir hastanede sağlık hizmetlerinin en yüksek seviyede yapıldığının göstergesidir. Organ bağışı hayat kurtarıyor. Sonuçta organlarımız toprak oluyor veya karbonhidrojen moleküllerine ayrılıyor. Bu yüzden organ bağışına katkıda bulunmayı insanlık adına bir borç olarak görüyoruz. Beyin ölümü gerçekleşen hastamızın iki böbreği, Dicle Üniversitesi ve Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde böbrek bekleyen hastalarımıza nakledilecek. Böbrek bekleyenler 3 günde bir diyalize giren hasta grubudur."

Hasta yakınlarının yaptığı bağışın insanlar için umut olduğunu aktaran Yılmaz, ülkede organ bağışının yaygınlaşmasını istediklerini kaydetti.

Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Gökmen Reyhanlı ise organ naklinin, organ yetmezliği yaşayan insanların hayatını kurtarmanın en etkili yollarından biri olduğunu belirtti.

Bu işlemin yalnızca tıbbi bir başarı değil, aynı zamanda insanlığın dayanışma ve yardımlaşma duygusunun somut bir ifadesi olduğunu vurgulayan Reyhanlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hastanemizde maalesef beyin ölümü gerçekleşen bir vatandaşımızın iki böbreğinin bağışı hakkında dün geceden bu yana özveriyle çalışan ve bakanlığımızla iletişim halinde olan sağlık ekibimizi tebrik ediyorum. Ülkemizde ve dünyada binlerce insan, organ bağışı sayesinde ikinci bir yaşam şansı elde ediyor, ancak ne yazık ki organ bağışına duyulan ihtiyaç, bağış oranlarından çok daha yüksek. Her bağış bir hayatın kurtulması, bir ailenin umutla dolması anlamına gelir. Organ bağışı hem bilimsel hem de etik açıdan son derece güvenli bir süreçtir. Üstelik bağışçı olmak için birkaç dakikamızı ayırarak kayıt yaptırmak yeterlidir. Herkesi organ bağışı konusunda bilinçlenmeye ve bir adım atmaya davet ediyorum."

Kaynak: AA

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