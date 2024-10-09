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Organik Arıcılığa Destek Artıyor

Kovan başı destek 30'dan 50 liraya çıktı, organik arıcılıkta sürdürülebilirlik hedefleniyor.

09.10.2024 11:48
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Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin, organik arıcılık yapan yetiştiricilere kovan başı verilen destek miktarının artırılmasının sevindirici olduğunu belirterek, "Organik üretime yeterli destek verildiğinde sektörde sürdürülebilirlik sağlanacaktır." dedi.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Organik Arıcılık Yapan Yetiştiricilerin Desteklenmesine Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Tebliğle, organik arıcılık yapan yetiştiricilerin desteklenmesi kapsamındaki ödemeler için şartlar ile başvuru ve ödeme süreleri belirlendi.

Bu kapsamda, destekleme ödemesine hak kazanan organik arıcılara kovan başına verilen destek 30 liradan 50 liraya yükseltildi.

"Sektörde olumlu karşılandı"

TAB Başkanı Şahin, AA muhabirine, sağlanan desteğe ve sektörün beklentilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Üretmiş olduğu ürünlerle insan beslenmesinde ve sağlığında önemli faydalar sunan arıcılığın, polinasyonla doğanın korunması ve ekosistemin sürdürülebilirliğine katkı sunan önemli bir faaliyet olduğunu belirten Şahin, bu konuda verilen desteklerin sektör için önem taşıdığını söyledi.

Şahin, "Organik arıcılık yapanlara kovan başına 50 lira destek verilmesi sevindirici bir haberdir. Bakanlığımızın desteklemeleri çeşitlendirip artırması arıcılık sektöründe olumlu karşılanmıştır." dedi.

Desteklemelerin artmasının olumlu olduğunu vurgulayan Şahin, bu kapsamda organik üretime yeterli destek verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Şahin, organik üretim yapan arıcıların, konvansiyonel arıcılık yapanlara göre daha az üretim yapabildiklerine ve güvenilir gıdaya ulaşmada sorunlar yaşadıklarına dikkati çekerek, "Bu gibi faktörler göz önüne alındığında organik üretime yeterli destek verildiğinde sektörde sürdürülebilirlik sağlanacaktır." diye konuştu.

Şahin, geçen yıl ülkede 351 üreticinin 70 bin 8 kovanla 857 ton bal üretimi yaptığı bilgisini vererek, bu üretimle birlikte polen, arı sütü ve propolis üretimlerinin de bulunduğunu bildirdi.

"Bölgeler doğal flora yönünden desteklenmeli"

Organik arıcılıktaki koloni sayısının artırılması gerektiğini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Organik arıcılıkta kullanılacak olan mum ve arı beslemesinde kullanılacak organik şeker tedarikinde problemler giderilmelidir. Bölgelere uygun ırk ve ekotiplerimiz korunarak, üretimde bu arıların kullanılması önem arz etmektedir. Organik arıcılık yapılan bölgeler iklim krizi dikkate alınarak doğal flora yönünden desteklenmelidir. Organik arı ürünlerinin pazarlanmasında yaşanan olumsuzluklar giderilmelidir. Ülkemizde organik arıcılık yapmaya yeterli doğal meralarımız, yeterli ari ırk ve ekotipimiz ve organik arıcılık yapabilecek kapasitede tecrübeli, bilgili arıcılarımız mevcut. Yeter ki devletimiz arıcılarımızı desteklesin. Üretim bizim işimiz."

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ziya Şahin, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Tarım, Çevre, Son Dakika

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