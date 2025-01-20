Organize Suç Örgütü Elebaşı Türkiye'ye Getirildi

Güncel

Türk polisince, Ermenistan'dan Türkiye'ye getirilen organize suç örgütü elebaşı Ercan Yılmaz ve suç örgütü üyesi İbrahim Kaymak, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Yılmaz ve Kaymak, yoğun güvenlik önlemleri altında Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Polis, güvenlik gerekçesiyle basın mensuplarının görüntü almasına izin vermedi.

İçişleri Bakanlığınca, dün Ercan Yılmaz ve İbrahim Kaymak'ın, Ermenistan ile başlatılan görüşmeler sonucunda, Türk polisi tarafından Türkiye'ye getirildikleri duyurulmuştu.

Yılmaz'ın, 15 yıldır 43 yakalama emriyle ulusal seviyede ve 14 yıldır da Interpol tarafından kırmızı bültenle uluslararası seviyede arandığı, Barış Boyun suç örgütü ile bağlantılı suç örgütünün elebaşı olduğu; Kaymak'ın ise 6 yıldır 10 yakalama emriyle ulusal seviyede, 1 yıldır da Interpol tarafından kırmızı bültenle uluslararası seviyede arandığı ve suç örgütü üyesi olduğu belirtilmişti.