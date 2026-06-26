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Organize Suç Örgütüne Dev Operasyon

Organize Suç Örgütüne Dev Operasyon
26.06.2026 13:17
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Ankara merkezli operasyonda 53 şüpheliden 42'si yakalandı; 12.1 milyar lira yasa dışı bahis tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarını işlediği belirlenen organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmanın detaylarına ulaşıldı.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, jandarma ekipleri tarafından 12 milyar 100 milyon liralık para trafiğini yönettiği belirlenen 53 şüpheliden 42'si gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uzun süreli istihbari ve teknik takibi sonucunda, suç örgütünün finansal hareketleri takip edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan analiz raporlarında, organize suç örgütünün yasa dışı bahis??????? ve şans oyunları üzerinden yürüttüğü sistemin toplam işlem hacminin tam 12 milyar 100 milyon lira olduğu tespit edildi.

Suçtan elde edilen gelirlerin vergi kaçırmak ve izini kaybettirmek amacıyla organize bir şekilde aklandığı savcılık dosyasında yer aldı.

Suç örgütü üyelerinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, yasa dışı bahis platformlarını yönetmekte kullandıkları çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Adreslerde suç unsuru olduğu değerlendirilen 43 cep telefonu, 43 SIM kart, 10 dizüstü bilgisayar, 7 masaüstü bilgisayar, 25 USB bellek ve 1 tablete el konuldu.

Ele geçirilen dijital materyaller, şifrelerinin kırılması, suç örgütünün yurt dışı bağlantılarının ve organizasyon şemasının tamamen deşifre edilebilmesi amacıyla Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince incelemeye alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "7258 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarının yanı sıra kara para aklama ve vergi kaçakçılığı boyutlarını da kapsayan soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor.

Kaynak: AA

Mali Suçları Araştırma Kurulu, Operasyon, Teknoloji, 3. Sayfa, Ekonomi, Ankara, Güncel, Finans, Suç, Son Dakika

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