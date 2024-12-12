Orgeneral Metin Gürak, NATO Müttefik Kara Komutanı Donahue\'u Kabul Etti

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Metin Gürak, NATO Müttefik Kara Komutanlığına yeni atanan Orgeneral Christopher Donahue'u kabul etti.
Genelkurmay Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, NATO Müttefik Kara Komutanlığına yeni atanan Orgeneral Christopher Donahue'yi 12 Aralık 2024 tarihinde kabul etmiştir" denildi. Paylaşımda, kabulden fotoğraflara da yer verildi.
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