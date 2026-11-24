Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Hakkari'nin Derecik ilçesindeki 1'inci Hudut Tugay Komutanlığı'nda icra edilen Sancak Tevdi Töreni'ne katıldı.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Hakkari Derecik'teki 1'inci Hudut Tugay Komutanlığı'nda icra edilen Sancak Tevdi Töreni'ne katıldı. Orgeneral Metin Tokel daha sonra Şırnak'a geçerek 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflar da yer aldı.