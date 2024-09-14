Orhan Kemal 110. Yaşında Anıldı

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"Bereketli Topraklar Üzerinde", "Devlet Kuşu" ve "Hanımın Çiftliği" adlı eserlerin arasında bulunduğu birçok unutulmaz kitaba imza atan yazar Orhan Kemal, 110. doğum gününde anıldı.

Eserleri Türk edebiyatında önemli bir yere sahip olan Kemal adına Orhan Kemal Müzesi'nde gerçekleştirilen programa, ailesi, sevenleri ve arkadaşlarının yanı sıra edebiyat dünyasından isimler katıldı.

Orhan Kemal'in oğlu Işık Öğütçü, açılış konuşmasında, "Orhan Kemal sokakların yazarı, halkın yazarı. Onun için onun doğum günü de sokakta olmalıydı. Hep birlikte buradayız. Gönül gönüle bir aradayız. Türk edebiyatının önemli bir ismi. Kendimizden çok şey bulduğumuz bir yazar. Ancak 30 yıl sonra müzesini açıp, ailece burada buluşma ortamını yaratmış olduk. O açıdan çok mutluyum. Orhan Kemal'in eserleri hepimizin yüreğinde kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Nur Sürer de 1979'da ilk çalıştığı film uyarlamasının Orhan Kemal'in "Bereketli Topraklar" olduğunu dile getirerek, "Filmimiz çok fazla gösterilemedi. Yenileştirildikten sonra Taksim'de bir sinemada ilk defa izledim. Bugüne kadar bence Türkiye sinemasında çekilmiş en iyi işçi filmlerinden biri olduğunu hala söylemek istiyorum. Yönetmenimiz çok iyiydi. Sanatçılar, yazarlar, çizerler hiçbir zaman unutulmayacak. Biz öleceğiz. Bir sürü insan hala Orhan Kemal'i okuyor olacak." dedi.

Program tenor Aykut Yılmaz'ın "Orhan Kemal Şarkıları" dinletisiyle son buldu.