Orhaneli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Orhaneli Kaymakamlığı önündeki Atatürk anıtına İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Tayır'ın çelenk sunumuyla başladı.
Kutlama programları Sait Yılmaz İlkokulunda İlçe Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, İlçe protokolü ve vatandaşların katılımıyla devam etti.
Program şiirler ve halk danslarıyla devam etti, ilçe genelinde düzenlenen zeka oyunları turnuvasında dereceye giren öğrencilere madalya verildi.
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