Orhaneli'de Düğün Yemeği Sıkıntısı - Son Dakika
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Orhaneli'de Düğün Yemeği Sıkıntısı

Orhaneli\'de Düğün Yemeği Sıkıntısı
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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde düğün sonrası 100'den fazla kişi mide bulantısı ile hastaneye başvurdu.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde düğün yemeğinin ardından rahatsızlanan 100'den fazla kişi hastanelere başvurdu.

Karıncalı Mahallesi'nde düzenlenen bir düğünde ikram edilen tavuklu pilav yiyen bazı davetliler, bir süre sonra rahatsızlandı.

Mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastanelere başvuran 100'ün üzerinde kişi, tedavi altına alındı.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:

"Orhaneli ilçesinde düzenlenen bir cemiyette yaklaşık 500 vatandaşımıza ikram edilen yemekten 100'den fazla vatandaşımız etkilenmiştir. Hafif semptomları bulunan bazı vatandaşlarımız hastanede tedavi altına alınmış olup, an itibarıyla olay kaynaklı durumu ağır seyreden vatandaşımız bulunmamaktadır. Olay, Müdürlüğümüz tarafından yakından takip edilmektedir."

Kaynak: AA

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