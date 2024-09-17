Orhaneli Termik Santrali'nden Yükselen Dumanlar İsyana Sebep Oldu - Son Dakika
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Orhaneli Termik Santrali'nden Yükselen Dumanlar İsyana Sebep Oldu

Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki termik santralin bacasından çıkan kirli duman, bölge belediye başkanlarını harekete geçirdi. Harmancık Belediye Başkanı, doğanın katledildiğini vurgularken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı havayı kirleten sanayi kuruluşlarına karşı sert eleştirilerde bulundu.

17.09.2024 19:48
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Orhaneli Termik Santrali ölüm saçıyor

Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan o anları kaydetti, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de sanayicilere çağrıda bulundu

BURSA - Bursa'nın Orhaneli ilçesinde Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 2015 yılındaki kararıyla Çelikler Holding'e satılan Orhaneli Termik Santrali'nin bacasından çıkan siyah dumanlar belediye başkanlarını isyan ettirdi. O anları kendi kamerasıyla kayda alan Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, "Doğa nasıl katlediliyor" derken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de, "Oradaki insanlar ve Bursalılar bunu hak etmiyor. Havayı kirleten firmaları biliyoruz. Bugün sanayi kuruluşları 'Bursa'nın havası ve suyu temiz olacak' desin, Bursa'nın havası ve suyu temiz olur" diye konuştu.

Orhaneli'ndeki termik santralin bacasının filtresiz çalıştırıldığı sürekli gündeme geliyor. Ancak pazar günü bölgeden geçen ve termik santralin bacasının siyah dumanlarla kaplı olduğunu gören Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan o anları kaydedip, "Bacada filtre kullanılıp kullanılmadığına siz kendi gözlerinizle karar verin. Doğa nasıl katlediliyor" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de Bursa Gazeteciler Cemiyeti'nin Başkanlarla yüz yüze programında kentin en önemli sorunlarından birisinin çevre olduğuna dikkat çekerek, "Bugün sanayi kuruluşları 'Bursa'nın havası temiz olacak' desin Bursa'nın havası temiz olur. Bu konuda bize destek olurlar ve toplumu düşünürlerse Bursa'nın havası temiz olur. Dün Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, Orhaneli'nde termik santralin bacasından çıkan duman ile ilgili video gönderdi. Oradaki insanlar bunu hak etmiyor. Ölçülüyor, uygun deniyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün kriterlerini baz alırsak o zaman insanlığa hizmet etmiş oluruz. Aksi takdirde bu oranlarla biz sadece kendimizi avuturuz. Havayı kirleten firmaları biliyoruz. Uyarı ve cezayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yapması gerekiyor. Biz onlara ulaştırıyoruz. Bundan sonra karşılarına veriler ile gideceğiz. Bunu yapmazlar ise son çare tek tek kamuoyuna paylaşacağız. Gittiğiniz yerlerde ölçüm yaparken etraftaki yaprakların üzerine bakın. Eğer yaprağın üzerinde toz var ise fabrikaya gitmeye gerek yok. Orhaneli'nde insanlarımız zehir soluyor ve o alanda maalesef ürün yetişmiyor. Sonra da kanser hastalıkları patlıyor" şeklinde konuştu.

(TPÖ-İHS-SO-Y)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Orhaneli Termik Santrali'nden Yükselen Dumanlar İsyana Sebep Oldu - Son Dakika

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