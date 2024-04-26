Orhangazi'de çöp konteynerinde kesik ayı başı bulundu - Son Dakika
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Orhangazi'de çöp konteynerinde kesik ayı başı bulundu

Orhangazi\'de çöp konteynerinde kesik ayı başı bulundu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde temizlik işçileri tarafından çöp konteynerinde bulunan et parçalarının, kesilerek başı başka yere atılmış bir ayıya ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

26.04.2024 14:27  Güncelleme: 14:29
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde temizlik işçileri tarafından çöp konteynerinde bulunan et parçalarının, kesilerek başı başka yere atılmış bir ayıya ait olduğu belirlendi.

Muradiye Mahallesi Endüstri Meslek Lisesi Caddesi'ne çöpleri toplamak için gelen Orhangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, konteynerlerden birindeki et parçalarını fark etti.

Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çöp konteynerindeki et parçalarıyla ilgili inceleme başlattı.

Çevrede araştırma yapan ekipler, konteynerin yakınında E.K'nin evinin bahçesinde kesik ayı başı buldu. Söz konusu etlerin de bu hayvana ait olduğu tespit edildi.

Kesik baş ve etler, polis gözetiminde belediye ekiplerince alınarak gömülmek üzere götürüldü.

Polis, evinde bulunamayan E.K'ye ulaşmaya çalışıyor.

Kaynak: AA

Orhangazi, Bursa, Hayvan Hakları, Çevre, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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