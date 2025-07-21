Orhangazi'de Katı Atık Deposunda Yangın

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde katı atık deposu olarak kullanılan alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Orhangazi ilçesi İznik Gölü Sahili'nde Orhangazi Belediyesi tarafından katı atık deposu olarak kullanılan alanda, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Daha önce de birçok kez yangın çıkan alanda, alevler rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak otluk araziye sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevler, itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa),