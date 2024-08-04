Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Gürle Mahallesi'nde Hakan Durmaz yönetimindeki 16 KDK 85 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Hüseyin Taşdelen idaresindeki 16 BBK 574 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, sürücüler ve Durmaz'ın kullandığı otomobildeki bulunan Öznur Şahin yaralandı.
İlk müdahalelerinin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Orhangazi'de kaza: 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?