Orhangazi\'de Makilik Alan Yangını

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Alevlere ekipler müdahale ediyor.

Orhangazi ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Kale mevkisindeki makilik alanda saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 40 dönüm alanda etkili olan yangına karadan müdahale devam ediyor.