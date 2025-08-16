Orhangazi\'de Silahlı Kavga: Bir Kişi Öldürüldü

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki silahlı kavgada amcasının oğlu tarafından tüfekle vurularak öldürülen kişinin cenazesi toprağa verildi.

Narlıca Mahallesi'nde dün husumetli olduğu amcasının oğlu A.B. (52) tarafından tüfekle vurularak öldürülen Seyfi Baylar'ın (75) cenazesi, yakınları tarafından hastanenin morgundan alınarak Narlıca Cami'ne getirildi.

Baylar'ın naaşı burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Narlıca Mezarlığı'na defnedildi.

Amcasının oğlunu öldürdüğü iddiasıyla yakalanan şüpheli A.B, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.