Orhangazi'de Ticari Araç Aydınlatma Direğine Çarptı

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Direğin üzerine devrildiği aracın sürücüsü E.Y. (19) ile yanındaki A.G. (18) yaralandı.

Kaza saat 17.00 sıralarında Yalova-Bursa karayolunda meydana geldi. E.Y. yönetimindeki 77 ACA 249 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Araç refüjdeki aydınlatma direğine çarparak dururken, direk aracın üzerine devrildi. Hafif yaralanan sürücü ile yanındaki A.G.'ye ilk müdahale ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle trafik akışında kısa süreli aksama yaşandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa),