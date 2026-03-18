Orhangazi'de Ticari Araç Aydınlatma Direğine Çarptı
Orhangazi'de Ticari Araç Aydınlatma Direğine Çarptı

18.03.2026 19:39
Hafif ticari aracın kaza yapması sonucu 2 kişi yaralandı, trafik akışı etkilendi.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Direğin üzerine devrildiği aracın sürücüsü E.Y. (19) ile yanındaki A.G. (18) yaralandı.

Kaza saat 17.00 sıralarında Yalova-Bursa karayolunda meydana geldi. E.Y. yönetimindeki 77 ACA 249 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Araç refüjdeki aydınlatma direğine çarparak dururken, direk aracın üzerine devrildi. Hafif yaralanan sürücü ile yanındaki A.G.'ye ilk müdahale ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle trafik akışında kısa süreli aksama yaşandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güncel, Kaza, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ukrayna, İran dronlarına karşı 4 Körfez ülkesine 201 uzman gönderdi Ukrayna, İran dronlarına karşı 4 Körfez ülkesine 201 uzman gönderdi
Aydın’da boğanın saldırdığı besici yoğun bakımda Aydın'da boğanın saldırdığı besici yoğun bakımda
Tedesco’dan sakatlık sözleri: Maç sonunda ağrıları vardı Tedesco'dan sakatlık sözleri: Maç sonunda ağrıları vardı
İmamın cemaate telefon tepkisi: Kimisinde ’Bartın çiftetellisi’, kimisinde ’Azdavaylı Safiye’ çalıyor İmamın cemaate telefon tepkisi: Kimisinde 'Bartın çiftetellisi', kimisinde 'Azdavaylı Safiye' çalıyor
İşte Şampiyonlar Ligi bu Sporting, 3-0 yenildiği maçın rövanşında tarihi skorla turladı İşte Şampiyonlar Ligi bu! Sporting, 3-0 yenildiği maçın rövanşında tarihi skorla turladı
Ankara’dan “İran“ adımı Bakan Fidan bölge ziyaretlerine başlıyor Ankara'dan "İran" adımı! Bakan Fidan bölge ziyaretlerine başlıyor

19:43
Liverpool maçı öncesi Galatasaray’da sarı alarm
Liverpool maçı öncesi Galatasaray'da sarı alarm
18:57
İran’ın yanıtı ağır oldu İsrail’in kritik havalimanını vurdular
İran'ın yanıtı ağır oldu! İsrail'in kritik havalimanını vurdular
18:24
Aslan tur peşinde İşte Liverpool-Galatasaray maçının muhtemel 11’leri
Aslan tur peşinde! İşte Liverpool-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
18:21
Talep Türkiye’den geldi Pakistan, Afganistan’a saldırılarını bayram öncesi durdurdu
Talep Türkiye'den geldi! Pakistan, Afganistan'a saldırılarını bayram öncesi durdurdu
17:48
İsveç: Vatandaşımız bugün İran’da idam edildi
İsveç: Vatandaşımız bugün İran'da idam edildi
17:13
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı
