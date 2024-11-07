Orhangazi'de yaşlı kadına araç çarptı - Son Dakika
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Orhangazi'de yaşlı kadına araç çarptı

74 yaşındaki Emir Korde, aracın çarpması sonucu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

07.11.2024 12:46
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir aracın çarpması sonucu yaralanan yaşlı kadın, hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı kırsal Gedelek Mahallesi'nde gece saatlerinde yerde hareketsiz yatan kadını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, Emir Korde (74) olduğu belirlenen yaralıyı ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Hayati tehlikesi bulunan kadın, daha sonra Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, Korde'ye 16 VV 251 plakalı aracın çarptığını belirledi.

Kadına aracıyla çarparak yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ???????mahalle muhtarı Orhan Ç'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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