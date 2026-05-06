Orlando Calumeno'nun Ölüm Tasarımı

İstanbul'da yaşayan iş insanı Orlando Carlo Calumeno'nun, kendi ölümünü henüz hayattayken planlama sürecini konu alan "Thank You God for My Spoiler" adlı belgesel, özel gösterimde izleyiciyle buluştu.

Sanat koleksiyoncusu ve 400 yıldır İstanbul'da yaşayan Latin Katolik Levanten bir ailenin son temsilcilerinden Calumeno, kendi ölümünü bir proje olarak ele aldı.

Calumeno, bu kapsamda mimar Evren Öztürk'e İstanbul Feriköy Latin Katolik Mezarlığı'nda bir anıt mezar tasarlattı, tabutunu ise ressam Memduh Kuzay'a boyattı.

Festivallerden ödülle döndü

Yönetmenliğini Cihan Güngören ve Mustafa Seven'in üstlendiği belgesel, katıldığı ulusal ve uluslararası festivallerde 10 ödül kazandı.

Filmin yapımcılığını da üstlenen Mustafa Seven, Feriköy Latin Katolik Mezarlığı'ndaki gösterim öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, "Yaptığımız araştırmalara göre, ilk defa bir mezarlıkta bir belgesel filmin galası olacak. Bütün çekim ve post aşaması 2,5-3 yıl sürdü." dedi.

Heyecanlı olduklarını dile getiren Seven, "İlk defa böyle bir kamuoyunun önünde filmimizi göstermiş olacağız. Orlando Bey, bir günde 3 ülke, 4 şehre giden, inanılmaz yoğun bir programı olan bir insan. Dolayısıyla onun programı içinde uygunluk bulmak, çekimlere devam edebilmek gibi, o anlamda biraz zorluklar oldu. Hepsi çözüldü. Çok hızlı bir şekilde hallettik." şeklinde konuştu.

Yönetmen Cihan Güngören, ölüm temalı birçok belgesel yapıldığını ancak bir ilke imza atarak yaşayan birinin ölümünün belgeselini hazırladıklarını anlatarak, "Hayatını tasarlayarak hareket ettiği için artık sonunu da tasarlamak istiyor. Herhangi bir sağlık problemi, bir sıkıntısı, maddi problemi yok. Hiçbir sıkıntısı, derdi, tasası olmayan bir insan. Bu özelliği de var bu belgeselin. Herhangi bir dramatik tarafı yok. Sadece ölümünü tasarlıyor. Nasıl olacak ölümden sonrası? Temel farklar bunlar." ifadelerini kullandı.

Anıt mezarda kişileri cam bir tabanın karşıladığını belirten Güngören, "Ayağınızın altında tabutu görebiliyorsunuz. Bu da bir ilk. Böyle bir anıt mezar örneği de yok dünyada. Anıt mezarların tabanı böyle olmaz. Bunun gibi birçok sıra dışı detay da birleşince, hani klişe laftır, herkes yaptığı işin farklı olduğunu söylüyor ama izleyince göreceksiniz bu iş gerçekten farklı oldu. Gerçekten sıra dışılık kavramının karşılığı bu belgesel oldu diyebiliriz." diye konuştu.

Güngören, belgeselin içinde Latin Katolik mezarlığına atıflar olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Burayla ilgili söylediğim şeyler var, bilinmeyen yönleri var, bilinen şeyler var. Burası nasıl bir yer, onu da anlatıyoruz. Burada kimler yaşamış? 1850'den Osmanlı'nın son döneminden günümüze burada şu an yatan insanlar ne görevlerde bulunmuş? Büyükelçiler, fotoğrafçılar var. Osmanlı'ya ilk elektriği getiren mühendis yatıyor şurada. Bunu kimse bilmiyor ama bilinmesi lazım. Buraya belki giriş yok ama bu belgeselle biz girdik, çektik ve bunu da size izleme imkanı verdik. Bir yandan da böyle bir misyonu var belgeselin."