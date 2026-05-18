Orman Benim Kampanyası ile Çevre Temizliği
18.05.2026 14:51
Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kilis ve Kahramanmaraş'ta 'Orman Benim' kampanyası düzenlendi.

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kilis ve Kahramanmaraş'ta "Orman Benim" kampanyası kapsamında yeşil alanlarda yangına neden olabilecek atıklar toplandı.

Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü tarafından belirlenen Burç Ormanı'nda düzenlenen etkinlikte, orman yangınlarına sebebiyet verebilecek kuru dal parçaları ve çeşitli atıklar toplandı.

Gaziantep Orman İşletme Müdürü Yunus Emre Gizlenci, yaptığı konuşmada, ormanların temiz, bakımlı ve yangına hassas hale gelmesinin önüne geçmek amacıyla farkındalık oluşturmak için bir araya geldiklerini belirtti. Gizlenci, "Ormanlara çöp, cam, poşet ve plastik atmak yerine topluyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Etkinliğe Vali Yardımcısı Hüseyin Kaptan, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Uğur, Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Seyit Ahmet Pınar, Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Aytekin Doğan, Türkiye İstatistik Kurumu Gaziantep Bölge Müdürü Tolga Demirel ile çok sayıda gençlik merkezi personeli katıldı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da "Orman Benim" kampanyası kapsamında Gölpınar Tabiat Parkı'nda etkinlik düzenlendi.

Şanlıurfa Vali Yardımcısı Metehan Toy, Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve Şanlıurfa Orman Bölge Müdürü İsmail Poyraz, etkinlikte ormanların önemine ilişkin konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve öğrenciler ormanda çöp topladı.

Malatya

Malatya'da kampanya kapsamında öğrenciler ve gönüllüler, Beydağı Tabiat Parkı'nda çevre temizliği yaptı.

Çalışmalarda onlarca torba çöp toplandı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, programda yaptığı konuşmada, ormanların korunmasının bir vatandaşlık görevi olduğunu ifade etti.

Yavuz, "Dolayısıyla ormanlık alanları kirletmemek, mesire alanları başta olmak üzere bu alanları düzenli kullanmak hepimiz açısından çok değerli ve kıymetlidir, sevgili gençler." diye konuştu.

Orduzu Elma Suyu Ortaokulu öğrencisi Melisa Özbilgiç de arkadaşlarıyla çevre kirliliğine dikkati çekmek ve atıkları temizlemek için etkinliğe katıldıklarını belirtti.

Kilis

Kilis'te "Orman Benim" kampanyası kapsamında Resul Osman Dağı mesire alanında etkinlik düzenlendi.

Kilis Valisi Ömer Kalaylı, yaptığı konuşmada, ormanların doğayı güzelleştiren ve yarınlara hayat veren en kıymetli doğal zenginlikler olduğunu söyledi.

Kalaylı, "Ülkemizin dört bir yanında gerçekleştirilen bu etkinlik, çevre bilincinin güçlenmesine, vatandaşlarımızın doğaya olan duyarlılığının artmasına ve toplumsal farkındalığın büyümesine önemli katkı sağlamaktadır." dedi.

Kilis Orman İşletme Müdürü Cem Mete Yılmaz da etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve öğrenciler ormanda çöp topladı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Kapıçam Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, orman yangınlarına sebebiyet verebilecek kuru dal parçaları ve çeşitli atıklar toplandı.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, etkinlikte yaptığı konuşmada, yaklaşan yaz sezonu öncesinde vatandaşların orman yangınlarına karşı daha duyarlı olması gerektiğini belirtti.

Orman Bölge Müdürü Fazıl Cabaroğlu da ormanların korunması için küçük yaşlarda bilinç oluşturulmasının önemine dikkati çekti. Cabaroğlu, çocuklar ve gençlerle gerçekleştirilen etkinliğin bu açıdan önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Etkinliğe AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Vali Yardımcısı Miraç Akbulut, Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Etkinlik, Güncel, Çevre, Yaşam, Doğa, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 16:53:07.
