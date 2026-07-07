Orman Genel Müdürü Karacabey'den Serik Ziyareti - Son Dakika
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Orman Genel Müdürü Karacabey'den Serik Ziyareti

07.07.2026 22:51
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Karacabey, orman yangınlarıyla mücadelede çalışanları ziyaret ederek başarılar diledi.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Antalya'nın Serik ilçesinde inceleme ve ziyaretler gerçekleştirdi.

Program kapsamında Gebiz Orman İşletme Şefliği'ni ziyaret eden Karacabey, teknik personel ve orman işçileriyle bir araya geldi. Çalışanlara görevlerinde kolaylıklar dileyen Karacabey, yaz aylarında büyük önem taşıyan orman yangınlarıyla mücadelede fedakarca görev yapan ekiplere teşekkür etti.

Orman teşkilatının "yeşil vatan"ın korunması için gece gündüz demeden görev yaptığını vurgulayan Karacabey, tüm ekiplere kazasız ve başarılı bir çalışma dönemi temennisinde bulunarak, "Yeşil vatan' bekçilerine teşekkür ediyor, yangınsız bir sezon geçirmemizi diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyaret, saha çalışmaları ve yürütülen yangınla mücadele hazırlıkları hakkında yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Ziyarete, Antalya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Şükrü Akın Ünler ile Serik Orman İşletme Müdürü Hüseyin Oğuzhan Okudan da eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Orman Genel Müdürü Karacabey'den Serik Ziyareti - Son Dakika

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