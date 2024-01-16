 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Orman işçisi ağacın altında kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Orman işçisi ağacın altında kalarak hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir orman işçisi, kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti. Olayın ardından Adnan Toraman'ın cenazesi İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

Orman işçisi ağacın altında kalarak hayatını kaybetti
16.01.2024 - 13:28,
Abone Ol
BURSA'nın İnegöl ilçesinde kestiği ağacın altında kalan orman işçisi Adnan Toraman (43), hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.30 sıralarında İclaliye Mahallesi'ndeki ormanda meydana geldi. Orman işçisi Adnan Toraman, motorlu testere ile kestiği ağacın altında kaldı. Diğer işçilerin kurtardığı Toraman, traktörle mahalleye getirilirken, ihbarla olay yerine ambulans sevk edildi. Ekipler, Toraman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

İnegöl, Ölüm, Soruşturma, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Orman işçisi ağacın altında kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika


14:16
Özgür Özel'den İYİ Parti'ye ''bildiri'' çağrısı: Aksi taktirde üzüleceğiz Özgür Özel'den İYİ Parti'ye ''bildiri'' çağrısı: Aksi taktirde üzüleceğiz
14:12
Malatya'da AK Parti Belediye Başkan Adayı Merakla Bekleniyor Malatya'da AK Parti Belediye Başkan Adayı Merakla Bekleniyor
13:50
Fatih Mehmet Maçoğlu resmen Kadıköy belediye başkan adayı Fatih Mehmet Maçoğlu resmen Kadıköy belediye başkan adayı
13:42
Soruşturma başlatılan RAMS Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Karzev'in ilk ifadesi ortaya çıktı Soruşturma başlatılan RAMS Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Karzev'in ilk ifadesi ortaya çıktı
13:36
Ünlü şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi 10. kattan düşerek hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi 10. kattan düşerek hayatını kaybetti
13:34
Galatasaray, Rıdvan Yılmaz için düğmeye bastı Galatasaray, Rıdvan Yılmaz için düğmeye bastı
13:28
Kolpaçino 4 filmi, ilk haftasında gişe rekoru kırdı Kolpaçino 4 filmi, ilk haftasında gişe rekoru kırdı
13:23
Yılın ilk Kabine toplantısı bugün! Masada SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zam var Yılın ilk Kabine toplantısı bugün! Masada SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zam var

Son Dakika
14:16 Özgür Özel'den İYİ Parti'ye ''bildiri'' çağrısı: Aksi taktirde üzüleceğiz
14:12 Malatya'da AK Parti Belediye Başkan Adayı Merakla Bekleniyor
13:50 Fatih Mehmet Maçoğlu resmen Kadıköy belediye başkan adayı
13:42 Soruşturma başlatılan RAMS Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Karzev'in ilk ifadesi ortaya çıktı
13:34 Galatasaray, Rıdvan Yılmaz için düğmeye bastı
13:36 Ünlü şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi 10. kattan düşerek hayatını kaybetti
13:28 Kolpaçino 4 filmi, ilk haftasında gişe rekoru kırdı
13:23 Yılın ilk Kabine toplantısı bugün! Masada SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zam var
13:23 Hakan Fidan'dan Orta Doğu uyarısı: Bölgedeki gelişmeler, Gazze'deki savaşın girdaba dönüşeceğinin ön habercisi
13:03 Nikahına giden genç, şarampole yuvarlanan araçta can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 14:38:42. #1.12#
SON DAKİKA: Orman işçisi ağacın altında kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement