Orman Temizliği Etkinliğiyle Farkındalık Yaratıldı - Son Dakika
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Orman Temizliği Etkinliğiyle Farkındalık Yaratıldı

Orman Temizliği Etkinliğiyle Farkındalık Yaratıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, 81 ilde başlatılan Orman Temizliği etkinliğine katılarak bilinç artırdı.

20.10.2024 13:48
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlerin çevre duyarlılığını artırmak, ormanların korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla 81 ilde eş zamanlı başlatılan Orman Temizliği Etkinliği'ne katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının iş birliğiyle Kurt Kemeri Orman Parkı'nda yapılan etkinliğe Bakan Bak'ın yanı sıra milli okçu Mete Gazoz, Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever ve eski kick boksçu Çağan Atakan Arslan katıldı.

Bakan Bak, ormanların Türkiye için çok önemli olduğu belirterek, "İstanbul toprağının yaklaşık yüzde 44'ü ormanlarla kaplı. Bunları korumak çok önemli. Orman yangınlarında 'Ciğerimiz yanıyor' deriz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençlerimizin, sporcularımızın ve toplumdaki önemli kişilerin bu bilinçle herkesi harekete geçirmesini istiyoruz. Diktiğimiz fidanları korumak zorundayız. Geçtiğimiz yıllarda orman yangınlarıyla çok ciddi mücadele verdik. Bu yangınların meydana gelmesini engellemek zorundayız. Bu yüzden de buradaki atıkları kontrollü olarak temizlemeliyiz. Gençlerin de bu bilinçte olmasını istiyoruz. Ormanlarımız için el ele veriyoruz. İlkbaharın sonlarına doğru da bu işi yapmak istiyoruz. Gönüllülerimizle yaklaşık 1 ay önce orman temizliği yaptık. Bu konuyu gündeme getirmek istiyoruz. Bu vatanın savunulması, buralardan geçiyor." ifadelerini kullandı.

"Orman yok olunca canlar da gidiyor"

İhmaller sonucu çok büyük ormanlık alanların yok olabileceğine değinen Bakan Bak, "Ormanda canlı bir hayat var. Orman yok olunca canlar da gidiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde her yıl fidan dikiyoruz. Bu vatanı çok seviyoruz ve gençlerin bu bilinçte olmasını istiyoruz. Onlara fidanın önemini anlatmak çok önemli. Belgrad Ormanı, çok kıymetli. Futbol oynadığım dönemde buralara gelirdim. Takım olarak burada temizlik yapardık. Bu sorumluluğu yakalamak lazım. Araçla seyahat ederken dışarıya çöp atmak, mangal yaparken yanan ateşi bırakmak ve çöpü ormanda bırakmak çok yanlış. Orman varlığımızı artırmamız lazım. Bu tarz kampanyalar her yıl yapılıyor. İklim değişikliği konusu önemli." diye konuştu.

Bu etkinlikle farkındalık yaratmayı amaçladıklarını vurgulayan Bakan Bak, "Denizlerle ilgili de bir proje yapacağız. Gençlerimizle beraber çalışacağız. Tarım ve Orman Bakanlığına teşekkür ediyoruz. Kredi ve Yurtlar Kurumunda 950 bin öğrencimiz var. Onların bu bilinçte olduğunu biliyoruz. İnanıyoruz ki bu farkındalık, bizleri güzel sonuçlara ulaştıracak. Bu güzel vatanı yangınlardan koruyacağız. Lütfen halkımız da piknik yaptığında çöplerini ormanda bırakmasın. Bu çöpler, hayvanların ölümüne sebep olabiliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız, bu konuda çok hassas." değerlendirmesinde bulundu.

Milli okçu Mete Gazoz ise ormanların bir yaşam kaynağı olduğunu belirterek, "Ormanları elimizden geldiğince korumamız gerekiyor. Bu projenin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Bakanıma çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Bak, Mete Gazoz, Tuva Cihangir Atasever ve Çağan Atakan Arslan konuşmaların ardından gönüllülerle birlikte ormanda çöp topladı.

Kaynak: AA

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