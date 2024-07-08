Orman yangını sonrası kaçan hayvanlar görüntülendi

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SİİRT'in Eruh ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, söndürdükleri örtü yangınının soğutma çalışmalarının ardından dönüş yolunda kaçan ayı, tilki ve tavşanı görüntüledi.

Eruh ilçesi Yanıkses köyü ile Pervari ilçesi Erkent köyü arasındaki bölgede, 6 Temmuz'da çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü. Soğutma çalışması sonrası istasyonlarına dönen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangın bölgesinden kaçan ayı, tilki ve tavşanı görüntüledi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde köy yoluna inen hayvanlar, bir süre sonra gözden kayboluyor.