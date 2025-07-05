Orman Yangını Şüphelisi Tutuklandı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 2 Temmuz'da çıkan orman yangınına neden olduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı, 7 zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı.
İlçeye bağlı Alacaat Mahallesi'nde 2 Temmuz'da çıkan ve ertesi gün söndürülen orman yangınıyla ilgili, Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı.
Mustafakemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, orman yangınına, bölgede ağaç kesimi için kullanılan motorlu testerenin egzozundan sıçrayan kıvılcımın sebebiyet verdiğini tespit etti.
Ekipler, yürütülen soruşturma kapsamında 9 şüpheliyi gözaltına aldı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, Onur A. (26), taksirle yangına sebebiyet verme suçundan tutuklandı.
Zanlılardan H.A. (27), M.D. (22), Y.G. (30), H.D. (20), S.D. (25), K.G. (54) ve F.D. (26) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, şüphelilerden B.G. (16) ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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