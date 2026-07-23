Orman Yangınına Karşı Önleyici Çalışmalar

ORMAN Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından, yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı ülke genelinde 16 bin 500 kilometrelik orman yolu ve yol güzergahında bakım ve temizlik çalışması gerçekleştirildi.

OGM, yaz aylarında artan sıcaklıklar ve düşen nem oranıyla birlikte yükselen orman yangını riskine karşı ülke genelinde önleyici çalışmalarını sürdürdü. Yangın riski yüksek bölgelerde yürütülen çalışmalar kapsamında orman yolları, yol kenarları ve yerleşim yerlerinin çevresindeki yanıcı madde yükü azaltılarak olası yangınların büyümeden kontrol altına alınmasına yönelik tedbirler alındı. Bu kapsamda yıl içerisinde Türkiye genelinde 16 bin 500 kilometrelik orman yolu ve yol güzergahında bakım ve temizlik çalışması yapıldı. Yol kenarlarındaki kuru otlar, çalılar ve yangının hızla yayılmasına neden olabilecek yanıcı materyaller temizlenirken, müdahale ekiplerinin bölgelere güvenli ve hızlı ulaşımı da kolaylaştırıldı. Yangınlardan etkilenme riski bulunan ormana bitişik 2 bin 247 yerleşim yerinin çevresinde ise toplam 2 bin 500 kilometrelik alanda yanıcı madde yükü azaltma çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalarla hem yerleşim alanlarının korunması hem de olası yangınların yerleşim yerlerine sıçramasının önlenmesi hedeflendi.

KORUYUCU BANTLAR OLUŞTURULDU

OGM, bakım ve temizlik çalışmalarını ülke genelinde sürdürürken, yangın riski yüksek Ege ve Akdeniz bölgeleri başta olmak üzere Marmara'nın güneyi ile Güney Ege ve Batı Akdeniz'deki kritik orman alanlarında faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Bu kapsamda Ege Bölgesi'nde yol kenarlarında, Akdeniz Bölgesi'nde ise yol güzergahlarında yanıcı madde temizliği yapıldı. Muğla, İzmir, Aydın, Antalya, Balıkesir, Mersin, Adana ve Hatay'da sezon öncesinde kapsamlı arazi çalışmaları yürütülürken, ormanla bitişik yerleşim alanlarının çevresinde koruyucu bantlar oluşturuldu.

'YANGINLA MÜCADELE, YANGIN ÇIKMADAN BAŞLAR'

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, orman yangınlarıyla mücadelenin yalnızca hava ve kara araçlarıyla yapılan söndürme çalışmalarından ibaret olmadığını belirterek, "Yangınla mücadele yalnızca yangın çıktıktan sonra verilen bir mücadele değildir. Orman yollarının bakımı, yol kenarlarındaki yanıcı örtünün temizlenmesi ve ormanla bitişik yerleşim yerleri çevresinde oluşturduğumuz koruyucu bantlar, yangınların büyümesini önleyen en önemli tedbirler arasında yer alıyor. Özellikle yangın riski yüksek Ege ve Akdeniz bölgelerimizde bu çalışmaları sezon başlamadan tamamlayarak ekiplerimizin müdahale kabiliyetini güçlendirdik" dedi.

Karacabey, yıl boyunca sürdürülen yol kenarı temizlikleri, yanıcı madde yükünün azaltılması, yangın emniyet şeritleri ve yerleşim alanları çevresindeki koruyucu çalışmalar sayesinde olası yangınların yayılım hızını düşürmeyi ve ekiplerin müdahale etkinliğini artırmayı hedeflediklerini ifade ederek, "Vatandaşlarımızdan da özellikle aşırı sıcakların etkili olduğu günlerde ormanlık alanlarda ateş yakmamaları, sigara izmariti ve cam şişe gibi yangına neden olabilecek materyalleri doğaya bırakmamaları konusunda hassasiyet göstermelerini istiyoruz" diye konuştu.