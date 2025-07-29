Orman Yangınından Kurtarılan Kedi Umut'a Tedavi

Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayıp Bilecik'e ulaşan orman yangınında vücudunda yanıklar oluşan kedi, tedavi altına alındı.

Geyve'nin Hacılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 20 Temmuz'da başlayan, bir gün sonra Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırını geçen yangın bölgesinde soğutma çalışmaları yapan ekipler tarafından bulunan kedi, Osmaneli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.

Yapılan ilk muayenede kedinin vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar olduğu tespit edildi.

Kediye "Umut" adı verildi

Tedaviyi veteriner teknikeri Bahadır Kaya ile yapan veteriner hekim Abdullah Tetik, yaptığı açıklamada, kedinin bitkin olduğunu ve yürümekte güçlük çektiğini söyledi.

Kedinin yanan bacaklarını iyileşmesi için bandajladıklarını anlatan Tetik, şöyle konuştu:

"Genel durumunu takip ediyoruz. Dokularının iyileşmesi biraz süre alacak. Bu sürede onun için en iyisini yapacağız. Tedavisi tamamlandıktan sonra 'Umut' adını verdiğimiz kediyi sahiplenmek isteyen olursa vereceğiz. Yangın nedeniyle merkezimize gelen hayvanları tedavi edip, sahiplendireceğiz veya doğal yaşamlarına bırakacağız."