Orman Yangınları: 43 Şüpheli Tespit Edildi
Adalet Bakanı Gürlek, 22 ildeki 64 orman yangını için 43 şüpheli belirlendiğini açıkladı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek: 1 Haziran 2026'dan bugüne 22 ilimizde adli işlem yapılan 64 orman yangınına ilişkin toplam 43 şüpheli tespit edilmiştir. Şüphelilerden 11'i tutuklanmış, 18 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. 3 şüphelinin gözaltı işlemleri sürmektedir.
Kaynak: DHA
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