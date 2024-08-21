Orman Yangınları İçin 7 Helikopter Görevlendirildi - Son Dakika
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Orman Yangınları İçin 7 Helikopter Görevlendirildi

Orman Yangınları İçin 7 Helikopter Görevlendirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Ankara'nın Kızılcahamam, Afyon'un Sandıklı ve İzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangınları için toplam 7 helikopter görevlendirildiğini duyurdu.

21.08.2024 18:09
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Ankara'nın Kızılcahamam, Afyon'un Sandıklı ve İzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangınları için toplam 7 helikopter görevlendirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Afyon, İzmir ve Ankara'da çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek olmak için Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait; 3 helikopter ile Afyon'un Sandıklı ilçesinde, 2 helikopter ile İzmir'in Menderes ilçesinde, 2 helikopter ile Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde olmak üzere toplam 7 helikopter görevlendirildi" denildi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA

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