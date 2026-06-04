Orman Yangınları İçin Duyarlılık Çağı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, hava sıcaklıklarının artmasıyla orman yangını riskinin en yüksek seviyeye ulaştığını belirterek, vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı.

Vali Turan, düzenlediği basın toplantısında, Kurban Bayramı tatili boyunca özveriyle görev yapan kolluk kuvvetleri ile tüm kamu görevlilerine teşekkür etti.

Sürücülerin trafik kurallarına riayet etmesi sayesinde kaza sayılarında önemli bir azalma yaşandığını aktaran Turan, artan hava sıcaklıklarına dikkati çekti.

Haziran ayıyla birlikte orman yangını riskinin ciddi ölçüde arttığını vurgulayan Turan, şunları kaydetti:

"Hava sıcaklıklarının en yüksek seviyelerde gerçekleşeceği haziran ayı itibarıyla orman yangını riskimiz ciddi ölçüde artmıştır. Orman yangınları yalnızca ağaçların yanması değil, nefesimizin, suyumuzun ve geleceğimizin kaybıdır. Tarım ve Orman Bakanlığının da ifade ettiği üzere, ormanları korumak sadece devletin değil, ortak sorumluluğumuzdur. Vatandaşlarımızdan anız yakmama, ormanlık alanlarda ve izin verilmeyen yerlerde ateş yakmama, sigara izmariti atmama ve en küçük bir dumanı dahi vakit kaybetmeden ihbar etme konusunda azami hassasiyet bekliyoruz."

"Hayat 112 Acil" uygulaması

Acil durumlarda zamanı doğru yönetmenin hayat kurtardığına işaret eden Turan, İçişleri Bakanlığınca kullanıma sunulan "Hayat 112 Acil" uygulaması hakkında da bilgi verdi.

Turan, uygulamanın ihbar süreçlerini hızlandırdığını belirterek, "Bu uygulamayla tek tuşla konum paylaşabilir, fotoğraf ve video ekleyerek ihbarlarınızı saniyeler içinde ilgili ekiplere ulaştırabilirsiniz. Vatandaşlarımız ayrıca bu uygulamayla en yakın hastane, eczane ve sağlık kuruluşlarının konum bilgilerine kolayca erişebilmektedir. Emniyet, jandarma, sahil güvenlik, orman teşkilatı, AFAD, sağlık ve itfaiye ekiplerimizin koordineli gücü, bu uygulama sayesinde vatandaşlarımıza çok daha hızlı ulaşacaktır." ifadelerini kullandı.