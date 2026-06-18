Orman Yangınlarına Akıllı Gözetim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Orman Yangınlarına Akıllı Gözetim

Orman Yangınlarına Akıllı Gözetim
18.06.2026 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karakuz Kulesi'nde orman işçileri, yangınları erken tespit için gece gündüz nöbet tutuyor.

ÜLKE genelinde akıllı sistemlerle donatılan orman yangını gözetleme kulesi sayısı her yıl artarken, 582 kulede geleneksel yöntemlerle orman işçileri yaz boyunca ormanları izliyor. Ankara Nallıhan'daki Karakuz Orman Yangını Gözetleme Kulesi'nde orman işçileri Özcan Benlice (47) ve Tuğba Benlice (36) çifti, 4 yıldır birlikte görev yaparak, ormanları koruyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), bu yıl orman yangınlarıyla mücadeleyi 28 uçak, 119 helikopter, 14 insansız hava aracı (İHA), 1953 arazöz, 2 bin 766 ilk müdahale aracı, 878 iş makinesi, 28 bin personel ve 140 bin gönüllünün aktif katılımıyla sürdürecek. Su kaynaklarının etkin kullanımı amacıyla ülke genelinde 4 bin 852 gölet ve havuz ile 5 bin 200 köy tipi su tankeri hizmet verirken, yangınların erken tespiti için de 776 yangın gözetleme kulesi kullanılıyor. Yangınlara erken müdahalenin önemli bileşenlerinden olan gözetleme kuleleri 2016 yılından itibaren akıllı sistemlerle donatılmaya başlandı. Son teknoloji dron ve kameraların kullanıldığı akıllı kule sayısı her geçen yıl arttı ve bu yıl 194'e ulaştı. Geleneksel yöntemlerle ormanların izlendiği 582 kulede ise orman işçileri görev yapıyor. Orman işçileri yangın mevsiminin başlamasıyla birlikte mayıs ayından itibaren sezon boyunca yangın açısından riskli bulunan noktalardaki kulelerde yaşamlarını sürdürerek ormanları izliyor.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde 1600 rakımlı Karakuz Orman Yangını Gözetleme Kulesi'nde de orman işçileri Özcan Benlice ve eşi Tuğba Benlice, 4 yıldır birlikte görev yapıyor. Çift, Ankara ile Bolu ve Eskişehir ormanlarının kesişim noktasındaki alanda gece gündüz nöbetleşe dürbünle izleme yapıyor. Çift, tespit ettikleri olumsuzlukları ekiplere bildirip, erken müdahale edilmesini sağlıyor.

'EŞİNİZ OLMASA ZOR'

20 yıldır orman işçisi olarak görev yapan Özcan Benlice, yangınla mücadelede insan unsurunun önemine dikkat çekerek, "İlk dumanı biz görürüz. Sonra da ekiplere bildirip, en yakın yoldan nasıl ulaşmaları gerektiğini söylerim. Gözetleme kulelerinde insan olmalı. Kameralar dumanı tespit edebilir ama ekiplerin yönlendirilmesi konusunda yeterli olmaz. Muhabere ve yol tarifinde insan faktörü gerekli. 1600 metre rakımlı dağın tepesinde yaşıyorsunuz. Eşiniz olmasa burada olmak çok zor. Doğayı seven bir insan değilseniz bu işi yapamazsınız. Biz doğayı sevdiğimiz için işimizi severek yapıyoruz. Gözümüzün görebildiği bütün alanlardan sorumluyuz. Gördüğümüz her dumanı mevki bildirerek ilgili ekiplere aktarıyoruz. Yaz aylarında vatandaşlarımızın da daha dikkatli olması gerekiyor. Türkiye'de çıkan yangınların yüzde 90'ından fazlası insan kaynaklı. İnsanlarımız bilinçli davranırsa hem bizim görevimiz hafifler hem de ormanlarımız zarar görmez" diye konuştu.

'EŞİMLE ÇALIŞMAK ÇOK GÜZEL'

4 yıldır orman işçisi olarak görev yapan Tuğba Benlice ise eşiyle aynı mesleği yapmanın kendisi için mutluluk verici olduğunu söyledi. Tuğba Benlice, "Doğayı sevdiğimiz için burada yaşamak bizi zorlamıyor. Burada 7 gün 24 saat beraberiz. Sürekli çevreyi gözlemliyoruz. Bunun dışında bahçemiz ve hayvanlarımızla ilgileniyoruz. Kulede yaşamanın sosyallik dışında bir sorunu yok. Bu yaşama alıştık" dedi.

Benlice, 3 çocuklarının ilçe merkezindeki evlerinde anneanne ve dedeleriyle kaldığını ancak zaman zaman kuleye yanlarına geldiklerini söyleyerek, "Onlar da buradaki yaşamı seviyor. Çocuklarla burada yaşamak güzel. Doğayı çok seviyorlar. Burada büyüdükleri için bu hayata alışkınlar. Mesleğimizi severek yapıyoruz. Yangın dönemi başladı. İnsanlar dikkat eder ve ateş yakmazsa bu süreç çok daha rahat geçer" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Orman Yangınları, Teknoloji, 3. Sayfa, Güncel, Çevre, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Orman Yangınlarına Akıllı Gözetim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ejderha Nefesi’ne Dikkat Ejderha Nefesi'ne Dikkat!
Tarladan servet fışkırdı Litresi 270 bin TL’den satılıyor Tarladan servet fışkırdı! Litresi 270 bin TL'den satılıyor
Kuşadası’nda Caretta Caretta Kaldırım Taşından Kurtarıldı Kuşadası'nda Caretta Caretta Kaldırım Taşından Kurtarıldı
Öldüren kumpir için komik tazminat Öldüren kumpir için komik tazminat
Milyonlarca araç sahibini tedirgin eden iddia yalanlandı Milyonlarca araç sahibini tedirgin eden iddia yalanlandı
2,5 milyon TL’ye araba aldı, gerçeği öğrenince dünyası başına yıkıldı 2,5 milyon TL'ye araba aldı, gerçeği öğrenince dünyası başına yıkıldı
İstanbul’da Su Kesintisi Uyarısı İstanbul'da Su Kesintisi Uyarısı
Avukatlar cüppeyi çıkartıp yerine uyuşturucu asmış Avukatlar cüppeyi çıkartıp yerine uyuşturucu asmış

11:22
Evli kadınla basıldığı iddia edilmişti İşte o vali yardımcısının atandığı ilimiz
Evli kadınla basıldığı iddia edilmişti! İşte o vali yardımcısının atandığı ilimiz
11:17
Fenerbahçe’den son dakika teknik direktör açıklaması
Fenerbahçe'den son dakika teknik direktör açıklaması
11:07
AK Parti kaynakları en düşük emekli maaşı için rakam verdi
AK Parti kaynakları en düşük emekli maaşı için rakam verdi
11:02
CHP’de ihraç sırası belediye başkanlarına mı geldi Kapsamlı inceleme başlıyor
CHP'de ihraç sırası belediye başkanlarına mı geldi? Kapsamlı inceleme başlıyor
10:54
Yanlış bacak ameliyatı: 2 yıl sonra adli tıp raporuyla kanıtlandı
Yanlış bacak ameliyatı: 2 yıl sonra adli tıp raporuyla kanıtlandı
10:34
Okullarda mezuniyet çılgınlığı zirve yaptı
Okullarda mezuniyet çılgınlığı zirve yaptı
09:50
Pezeşkiyan’ın fotoğrafında dikkat çeken detay Belgede Trump’ın imzası da yer aldı
Pezeşkiyan'ın fotoğrafında dikkat çeken detay! Belgede Trump'ın imzası da yer aldı
09:11
İpsala Gümrük Kapısı’nda piyasa değeri 3 milyar TL olan uyuşturucu ele geçirildi
İpsala Gümrük Kapısı'nda piyasa değeri 3 milyar TL olan uyuşturucu ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 12:10:03. #7.13#
SON DAKİKA: Orman Yangınlarına Akıllı Gözetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.