Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Ankara Eymir'deki yangına 2 uçak ve 5 helikopter, Antalya Gazipaşa'daki yangına 2 uçak ve 11 helikopter, Karabük Safranbolu'daki yangına 2 uçak ve 23 helikopter, Mersin Silifke'deki yangına 4 uçak, 8 helikopter ve kara unsularıyla müdahalelerin sürdüğünü bildirdi.
Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ülkenin çeşitli yerlerinde devam eden orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda, ilgili kurumların destekleriyle devam eden 4 yangından; Ankara Eymir'deki yangına 2 uçak, 5 helikopter, Antalya Gazipaşa'daki yangına 2 uçak, 11 helikopter, Karabük Safranbolu'daki yangına 2 uçak, 23 helikopter, Mersin Silifke'deki yangına 4 uçak, 8 helikopter ve kara unsularıyla müdahaleler sürüyor."
Son Dakika › Güncel › Orman Yangınlarına Hava ve Kara Müdahalesi - Son Dakika
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