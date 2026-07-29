Orman Yangınlarına Müdahale Sürüyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, 7 ildeki 11 bölgede çıkan orman yangınlarına müdahalenin sürdüğünü bildirdi.

Bakanlıktan konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yapıldı.

Orman yangınlarıyla mücadelenin devam ettiği belirtilen paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

"Aydın/Nazilli yangınını tamamen kontrol altına aldık. Yalova/Armutlu yangını büyük ölçüde kontrol altında. Antalya/Kaş, Antalya/Kumluca, Kütahya/Domaniç yangınlarının enerjisini düşürdük. Muğla/Seydikemer, Balıkesir/Edremit-Altınoluk, Balıkesir/Gömeç, Çanakkale/Ayvacık, Çanakkale/Merkez ve Antalya/Alanya yangınlarına ise hava ve kara ekiplerimizin müdahalesi aralıksız devam ediyor. Ormanın Kahramanları yeşil vatanı korumak için sahada büyük bir özveriyle mücadele ediyor. Lütfen yeni yangınlara sebep olma."