Orman Yangınlarına Son Durum
Bakan Yumaklı, Fethiye yangınının kontrol altına alındığını, diğer yangınların da büyük ölçüde kontrol edildiğini duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla/ Fethiye yangınının tamamen, Balıkesir/Gömeç, Antalya/Alanya ve Mersin/Gülnar-Aydıncık yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi.
Yumaklı, NSosyal hesabından orman yangınlarındaki son duruma ilişkin bilgi verdi.
Yeşil vatan savunmasının aralıksız devam ettiğini belirten Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:
"Sahada yürüttüğümüz özverili ve etkin mücadeleler neticesinde, Muğla/Fethiye yangını tamamen kontrol altına alınmıştır. Balıkesir/Gömeç, Antalya/Alanya ve Mersin/Gülnar-Aydıncık yangınları da büyük ölçüde kontrol altında. Aydın/Çine'de devam eden yangın tamamen kontrol altına alınıncaya kadar ekiplerimizin havadan ve karadan müdahalesi aralıksız devam edecek."
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