İHA'lar Orman Yangınlarına Anında Müdahale Ediyor

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Orman yangınlarıyla mücadelede İHA'lar mangal ateşini dahi tespit edebiliyor

Ormanlık alanları 24 saat esasına göre gözetleyen İHA'lar yaklaşık 200 kilometrelik alanı tarıyor

Mersin Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş: "İHA'lar küçücük bir mangal ateşini dahi bize anında ve koordinatlarıyla bildiriyor"

MERSİN - Mersin Orman Bölge Müdürlüğü orman yangınlarıyla mücadelede teknolojiyi en etkin şekilde kullanarak, orman yangınlarına 10-11 dakika içeresinde müdahale edebiliyor. Ormanlık alanları 24 saat esasına göre gözetleyen İHA'lar yaklaşık 200 kilometrelik alanı tararken, mangal ateşini dahi tespit edebiliyor. Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş, "İHA'lar küçücük bir mangal ateşini dahi bize anında ve koordinatlarıyla bildiriyor" dedi.

Günlük hayatta hemen hemen her alanda kendisini hissettiren teknoloji, orman yangınlarıyla mücadelede de etkili şekilde kullanılıyor. Türkiye'nin yangına en hassas bölgelerinden Mersin'de yangın sezonu devam ederken, orman yangınlarıyla mücadelede teknolojinin nimetlerinden faydalanılıyor. Sahada yangına müdahale ekipleri hazır bekletilirken, Yangın Yönetim Merkezi'nde de gelişmeler takip edilip, yangın öncesi ve yangınlarda sahadaki ekiplere aktarılıyor. Ormanlık alanları gözetleyen İHA'lardan gelen görüntülerin anlık izlendiği merkezde, nem, ısı ve rüzgarı gösteren Risk Haritası'ndan meteorolojik gelişmeler takip ediliyor. Yangın Yönetim Sistemi ile araçların plakaları, koordinatları, hareket hızı, yakıt durumu, günlük ne kadar kilometre yaptığı, hatta aracın şoförü daha görülebiliyor. Gözetleme kulelerindeki kameralarla da merkeze anlık aktarılan görüntüler takip ediliyor. Sürekli bölgeyi tarayan kameralar, herhangi bir duman algıladığında; yangının büyüklüğü ve durumu hakkında ön bilgi veriyor ve ekiplerin bölgeye hareket etmesini sağlıyor. 112 Yangın Sistemi'ne düşen ihbarlar ise merkezden anında takip ediliyor. Sisteme ihbar düştüğü anda ekipler yangına müdahale için hareket ettiriliyor. Böylelikle hızlı müdahale ile yangınların önüne geçilirken, çıkan yangınlar da büyümeden kontrol altına alınabiliyor.

"Herhangi bir duman, ateş, tespit ettiği anda koordinatlarıyla bildiriyor"

Mersin Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş, Yangın Yönetim Merkezi'nde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Sorumluluk alanlarındaki irili ufaklı büyük küçük bütün yangınları merkezden yönettiklerini belirten Ataş, "Türkiye'nin en riskli, birinci dereceden yangına hassas bölgede yer alıyoruz. Mersin ilinin tamamı orman yangınlarına hassas ve Türkiye'nin de en hassas noktalarından biri. Orman yangınlarına müdahale süresini 10-11 dakikaya indirdik. Bunun da yangına müdahalede etkisi çok önemli. Çünkü İHA var burada. Bizi çok rahatlattı. Bütün kulelerimizin gördüğü işi tek başına görebiliyor. Anında görüntü verebiliyor. 24 saat görev yapan İHA'lar küçücük bir mangal ateşini dahi bize anında bildiriyor. Herhangi bir duman, ateş, tespit ettiği anda koordinatlarıyla bildiriyor" dedi.

"İHA'lar yaklaşık olarak 200 kilometre mesafeyi kontrol edebiliyor"

Teknolojinin işlerini kolaylaştırdığını, yangınlara erken müdahale ve etkin mücadele şanslarını artırdığına dikkat eken Ataş, "Bizim sisteme yangın ihbarı düştüğü andan itibaren çok kısa süre içerisinde 10-11 dakikada yangına müdahale ediyoruz. Bu da orman yangınlarının büyüme eğilimini ortadan kaldırıyor. İHA'lar yaklaşık olarak 200 kilometre mesafeyi sağlı sollu kontrol edebilecek özelliğe sahip. Mangal ateşini dahi tespit edebiliyor. Biz de anında müdahale ediyoruz. Yangın gözetleme kulelerimiz var. Oradaki kameralar vasıtasıyla da yine yangınları büyümeden kontrol etme yoluna gidiyoruz" diye konuştu.

"Risk devam ediyor"

Orman yangınlarında en önemli faktörün erken müdahale olduğunu, erken müdahale yapıldığı takdirde etkin mücadele yapılacağını vurgulayan Ataş, "Mersin halkına orman yangınlarına olan duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Daha da dikkatli olmalarını istiyorum. Çünkü henüz risk geçmiş değil. Risk devam ediyor. Yaklaşık olarak bir, bir buçuk aylık bir sürecimiz var. Bu süreci de inşallah güzel bir şekilde atlatırsak güzel bir sezon geçiririz diyoruz ama yine risk devam ediyor. Lütfen ateşe dikkat etsinler" dedi.