Ormanda bıçaklanarak öldürülen kişinin katil zanlısı tutuklandı

Güncel

HATAY'ın Belen ilçesinde ormanlık alanda bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Ali Altıngöz'ün (53), katil zanlısı arkadaşı E.A., olduğu saptandı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan E.A., tutuklandı.

Olay, 5 Ağustos sabah saatlerinde, Belen ilçesi Müftüler Mahallesi'nde meydana geldi. Çevredekiler, 31 KAT 38 plakalı otomobilin yanında, yerde hareketsiz yatan kişiyi görünce jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler, bıçaklanıp öldürüldüğünü belirledikleri kişinin, Ali Altıngöz olduğunu tespit etti. İskenderun'da balıkçı malzemeleri sattığı belirtilen esnaf Ali Altıngöz'ün cesedi, otopsi için morga kaldırıldı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Altıngöz'ün ölümüne ilişkin kapsamlı bir araştırma başlattı. Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheli olarak Altıngöz'ün arkası E.A.'yı tespit etti. E.A., suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. E.A., cinayeti itiraf etti ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Haber: Ufuk AKTUĞ-Kamera: HATAY,.