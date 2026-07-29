Ormanya\'da Yabani Hayvanlar Doğaya Salınıyor

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yer alan Ormanya Tabiat Parkı'nda misafir edilen hasta ve yaralı yabani hayvanlar, tedavi ve bakımlarının ardından doğaya salınıyor.

Ormanya'da yer alan Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sağlıklarına kavuşturulan çakal, tilki, ayı, kurt, porsuk ve çok sayıda kuş türü yeniden doğal yaşam alanlarına kavuşuyor.

Veteriner hekim, biyolog ve hayvan bakıcılarının titizlikle yürüttüğü tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya dönen hayvanlar, ekosistemdeki yerlerini alıyor.

Merkezde her yıl yüzlerce yabani hayvanın bakım ve tedavisi gerçekleştirilirken, doğada yaşamını tek başına sürdüremeyecek durumda olanlar Ormanya'da misafir ediliyor.

Yaban hayatının korunmasına yönelik önemli görev üstlenen merkez, Türkiye'nin farklı illerinden getirilen yabani hayvanların yeniden doğaya kazandırılmasına ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkı sağlıyor.

"Türkiye'nin çeşitli illerinden hayvanlar geliyor"

Ormanya sorumlu veteriner hekimi Muhammet Nalkıran, AA muhabirine, merkeze yalnızca Kocaeli'den değil, Türkiye'nin çeşitli illerinden de hayvanların getirildiğini söyledi.

Merkezde 3 veteriner hekim, 2 biyolog, 1 tekniker ve yaklaşık 20 hayvan bakıcısının çalıştığını kaydeden Nalkıran, merkezin aynı zamanda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile işbirliği halinde olduğunu belirtti.

Nalkıran, hayvanların müdürlük ekiplerince nakil işlemlerinin yapılmasının ardından tedavi edildiğini ve genellikle bulundukları ortamda doğaya salındığını anlattı.

Merkeze getirilen hayvanların yaklaşık yüzde 85'inin kanatlı türler olduğuna değinen Nalkıran, "Memeli türlerinden çakal, tilki, ayı, kurt, porsuk gibi canlılar dışında hastalarımızın çoğunu kanatlı türler oluşturuyor. Kanatlıların içerisinde martı ve güvercinler popülasyonumuzun çoğunu oluştururken bunların haricinde şahin, kulaklı orman baykuşu, peçeli baykuş, kerkenez, kartal türleri bölgemizde görülen yırtıcı kuşlardan bazıları." diye konuştu.

"Son 7 yılda 8 bin 56 hayvan tedavi ve rehabilite edildi"

Nalkıran, vatandaşlara, yaralı yabani hayvan gördüklerinde zoonoz (hayvanlardan insanlara bulaşabilen) hastalık nedeniyle dokunmamaları ve hemen yetkili ekiplere haber vermeleri uyarısında bulundu.

Merkezin Ormanya içindeki hayvanların da bakım ve rehabilitasyon sorumluluğunu üstlendiğini dile getiren Nalkıran, "Temmuz ayı itibarıyla son 7 yılda 8 bin 56 hayvana hizmet verdik. Bu hayvanların 3 bin 253'ünü doğaya tekrardan geri döndürmeyi başardık." dedi.

Nalkıran, doğada tek başına hayatta kalamayacak durumda olan hayvanların Ormanya'da yaşamlarını sürdürdüklerini vurgulayarak, "Burada Engelli Kuşlar Barınağı bölümümüz var. Bu bölümde doğaya geri dönemeyecek durumda olan hayvanların ömürlerinin sonuna kadar uygun habitat alanında bakılmasını hedefledik. Ziyaretçilerimiz bu alanda hayvanları ziyaret edebilirler." şeklinde konuştu.

Merkezin hastane donanımına sahip olduğuna işaret eden Nalkıran, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnhalasyon cihazımız, yoğun bakım ünitelerimiz, kan sayım cihazlarımız, biyokimya mikroskoplarımız, CR sistemi dediğimiz röntgen sistemimiz ve birçok cihazı rehabilitasyon merkezimizde kullanıyoruz. Hastane donanımına sahibiz. O yüzden hastalarımız için herhangi bir üniversite ortamına ihtiyaç duymadan hizmet veriyoruz."