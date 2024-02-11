Örnek Bahçe ile Mudurnu tarımda kalkınacak

"Örnek Bahçe" sayesinde Mudurnu tarımda kalkınacak
Çiftçiler yeni ürünlerle tanıştırıldı: Ekilen ürünlerin çeşitliliği artacak
BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde hayata geçirilen "Örnek Bahçe Projesi" sayesinde çiftçiler, kendi topraklarındaki ürün çeşitliliğini artıracak. Tarımda yeni ürünlerle tanışan çiftçiler, üretim ve satış anlamında rahatlığa kavuşacak.
Mudurnu Ziraat Odası Başkanlığı tarafından Taşkesti beldesinde Örnek Bahçe Projesi hayata geçirildi. Proje çerçevesinde, çiftçiler kendi topraklarında ürün çeşitliliğini artırarak tarımda yeni ürünlerle tanıştı. Bu yenilikçi proje sayesinde çiftçiler aronya, goji berry, honey berry, lavanta, enginar, kivi, kuşkonmaz ve safran gibi farklı ürünlerin yetişme standartlarını örnek bahçede görecek. Bölgede yaygınlıkla ekilen, mısır, buğday, arpa ve patatesin dışına çıkılmasını hedefleyen projede, çiftçiler yeni ürünlerini yetiştirecek. Proje kapsamında çiftçiler, Taşkesti Belediyesi Düğün Salonu'nda Ziraat Mühendisi Muhterem Özsoy tarafından bilgilendirildi.
Taşkesti bölgesindeki toprakların her türlü ürünü yetiştirmeye elverişli olduğunu dile getiren Ziraat Mühendisi Muhterem Özsoy, "Aslında Mudurnu çiftçisi olarak Taşkesti'ye geldiğim zaman kendi açımdan üzülüyorum. Çünkü Taşkesti iklim olarak, toprak olarak, verim olarak, çalışan insanlar olarak gerçekten cennet bir yer. Sadece burada yaşadığınızın farkında değilsiniz. Sizin bu bu toprakları değerlendirmeniz lazım. Bu bitkileri yetiştirdiniz diyelim. Yaş meyve ya da hammadde olarak satmak yerine, işleyebilmeniz lazım. Fındık yetiştiriyorsunuz ama kendiniz fındığınızı işlemiyorsunuz, ham madde olarak pazarlıyorsunuz. Buna bir değer, katma değer vermek lazım. Bunun içinde kadın kooperatifleri çok önemli bence. Güzel bir şekilde kadın kolları güçleri oluşturarak, küçük işletmeler kurarak Taşkesti'ye destek olabilirsiniz. En azından coğrafi işaretli ürün alabilirsiniz. Siz Türkiye'de bulunması zor bir coğrafyasınız. Çünkü milliyetçi, toprağına sahip çıkan, çalışkan, güçlü bir toplumsunuz. Kadınlarımız özellikle çok çalışkan. Bunu heba etmeyin. Çok güzel şeyler oluşturabilirsiniz. Sadece kendinize ve birbirinize inanın yeter" dedi.
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