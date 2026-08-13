Orsk Rafinerisi İHA Saldırısıyla Durdu - Son Dakika
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Orsk Rafinerisi İHA Saldırısıyla Durdu

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Orsk Petrol Rafinerisi, İHA saldırısı nedeniyle 6 ay duracak; yakıt lojistiği yeniden düzenleniyor.

Rusya'nın Orenburg bölgesindeki Orsk Petrol Rafinerisi'nin insansız hava aracı (İHA) saldırısı nedeniyle tamamen durduğu, onarım çalışmalarının 6 ay kadar sürebileceği bildirildi.

Orenburg Valisi Yevgeniy Solntsev, yaptığı yazılı açıklamada, 11 Ağustos'ta Orsk Petrol Rafinerisi'ne yönelik düzenlenen İHA saldırısını değerlendirdi.

Saldırıda rafinerinin kritik altyapısının zarar gördüğünü ve söz konusu bölümlerin onarılmasının mümkün olmadığını belirten Solntsev, "Tesis tamamen durdu. En kötü senaryoya hazırlanıyoruz. Dışarıdan getirilecek yakıta güvenmek zorunda kalacağız." ifadelerini kullandı.

Tesisteki ekipmanın ithal olduğuna işaret eden Solntsev, yaptırımlar nedeniyle onarım süresinin 6 aya kadar uzayabileceğini ifade etti.

Bölgede yakıt lojistiğinin yeniden düzenlendiğini aktaran Solntsev, Orenburg'daki 287 akaryakıt istasyonunun yüzde 80'inin faaliyette olduğunu, yakıt tedarikinde özel görev araçlarına öncelik verildiğini kaydetti.

Orsk'taki rafineri 11 Ağustos'ta İHA saldırısına uğramış, tesiste yangın çıkmıştı. Saldırıda yaralanan olmadığı bildirilmişti.

Ukrayna'nın Rusya'da rafinerilere??????? yönelik saldırıları nedeniyle ülkede akaryakıt arzında sorunlar yaşanırken benzin ve motorin ihracatı durdurulmuştu.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Güvenlik, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Orsk Rafinerisi İHA Saldırısıyla Durdu - Son Dakika

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