Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Silahlı Grup Sivillere Saldırdı: 5 Ölü

Güncel

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Vakaka bölgesinde silahlı bir grubun sivillere saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Vakaka bölgesindeki Ndah köyünde kimliği belirlenemeyen silahlı grup sivillere yönelik saldırı düzenledi.

Birçok evin yağmalandığı saldırıda 5 sivil yaşamını yitirdi. Şu ana kadar olayı üstlenen olmadı.

Bölgede faaliyet gösteren isyancı gruplar sık sık sivillere yönelik saldırılar düzenleyerek evleri yağmalıyor.

Seleka, Anti-Balaka, 3R (Geri Dönüş, Talep, Yeniden Güçlendirme), Barış İçin Birlik (UPC), OAC Vatansever Hareketi (MPC), Tanrının Direniş Ordusu (LRA) gibi silahlı gruplar, özellikle yeraltı kaynaklarının zengin olduğu bölgelerin hakimiyeti için mücadele ediyor.

Ülkede 2013'ten bu yana devam eden şiddet olaylarında çoğu Müslüman binlerce kişi katledildi, 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu.