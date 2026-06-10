Orta Afrika'da altın madeninde heyelan: 8 ölü, çok sayıda kayıp

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin batısındaki bir altın madeni sahasında meydana gelen heyelanda en az 8 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Yerel yetkililerin açıklamalarına göre, ülkenin Nana-Mambere vilayetindeki Konyeme maden sahasında heyelan meydana geldi.

Maden sahasının bulunduğu Baboua 1 bölgesini parlamentoda temsil eden milletvekili Laurent Ngon Baba, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın yerel saatle 02.00 civarında, çok sayıda madencinin yer altında çalıştığı esnada yaşandığını belirtti.

Baba, maden sahasının henüz geliştirme aşamasında olduğunu ifade ederek, "Toprak aniden çöktü ve kazı yapan işçiler enkaz altında kaldı. Başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olan çok sayıda kişi için arama çalışmaları sürüyor." dedi.

Yerel basında yer alan haberlerde, yaklaşık 12 kişinin halen kayıp olduğu ve bu kişilerin enkaz altında olabileceği belirtildi.

Haberlerde, meydana gelen heyelanın Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki geleneksel yöntemlerle işletilen altın ve elmas madenlerinde çalışan işçilerin karşı karşıya kaldığı zorlu ve tehlikeli çalışma koşullarını bir kez daha gözler önüne serdiği vurgulandı.

Aynı vilayette 6 Mayıs'ta Be-Mbari'de bir maden kuyusunun çökmesi sonucu 23 madenci hayatını kaybetmişti.