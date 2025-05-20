Orta Çağ'ın İhtişamı: Tarihi Taş Kemer Köprü - Son Dakika
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Orta Çağ'ın İhtişamı: Tarihi Taş Kemer Köprü

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20.05.2025 10:11
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Orta Çağ\'ın İhtişamı: Tarihi Taş Kemer Köprü
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Artvin'in Şavşat ilçesindeki tarihi taş kemer köprü, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Orta Çağ'dan kalma taş köprü görenleri kendine hayran bırakıyor

ARTVİN - Artvin'in Şavşat ilçesinde bulunan Orta Çağ'dan kalma tarihi taş kemer köprü, hem yerli halkın hem de turistlerin ilgisini çekiyor.

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Taşköprü köyünde Orta Çağ dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi taş kemer köprü görenleri adeta geçmişe götürüyor. Aradan geçen yüzlerce yıla rağmen ayakta kalmayı başaran köprü, günümüzde de köy halkı tarafından aktif olarak kullanılıyor.

Köylüler, tarihi köprüyü özellikle tarla ve çayırlara ulaşmak için geçiş yolu olarak kullanıyor. Doğal yapısını büyük ölçüde koruyan köprü, son yıllarda doğa tutkunları ve fotoğraf meraklılarının da uğrak noktalarından biri haline geldi. Tarihi yapıya ilginin her geçen gün arttığını belirten köy sakinleri, köprünün geçmiş ile bugün arasında bir bağ kurduğunu ve korunması gerektiğini söylüyor.

Tarihi taş kemer köprünün turizme kazandırılması için yetkililerden çalışma bekleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Orta Çağ'ın İhtişamı: Tarihi Taş Kemer Köprü - Son Dakika

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