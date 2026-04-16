Orta\'da "Dini Bilgiler Yarışması" düzenlendi

Orta ilçesinde ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik "Dini Bilgiler Yarışması" düzenlendi.

İlçe Müftülüğünce Şehit Uhud Kadir Işık Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde iki kategoride yapılan yarışmaya ilçe genelinden 160 öğrenci katıldı.

50 sorudan oluşan yarışmada öğrenciler 1 saat 15 dakikalık sürede soruları doğru cevaplamak için yarıştı.

Yarışmanın sonucunun daha sonra açıklanacağı kaydedildi.

İlçe Müftüsü Erdem Dulun, organizasyon ile öğrencilerin dini bilgi birikimlerini artırmayı ve bu alandaki farkındalığı güçlendirmeyi amaçladıklarını kaydetti.