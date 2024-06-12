Orta'da Özel Eğitim Öğrencileri İçin Mezuniyet Töreni Düzenlendi

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Orta'da özel eğitim öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

İsmail Nazire Ortaokulu özel eğitim sınıfı öğrencileri için sınıf öğretmeni Büşra Karakaş tarafından mezuniyet töreni hazırlandı.

Okul Müdürü Ahmet Ertürk, burada yaptığı konuşmada, özel eğitim öğrencilerinin mezuniyeti için bir araya geldiklerini belirterek, öğrencilerin yetiştirilmesinde emeği geçen tüm personele teşekkür etti, öğrencilere hayatlarında başarılar diledi.

Konuşmanın ardından mezuniyet pastası kesildi.

Programa, Kaymakam Erkan Minuz, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Başer, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

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