Orta'da şehit yakınları ile gaziler iftar sofrasında buluştu - Son Dakika
Orta'da şehit yakınları ile gaziler iftar sofrasında buluştu

Orta\'da şehit yakınları ile gaziler iftar sofrasında buluştu
19.03.2026 09:40
Çankırı'nın Orta ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla şehit yakınları ile gaziler iftar sofrasında bir araya geldi.

Çankırı'nın Orta ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla şehit yakınları ile gaziler iftar sofrasında bir araya geldi.

Orta Kaymakamlığı tarafından Orta Belediyesi Yemekhanesinde düzenlenen programda konuşan Kaymakam Ökkeş Yusuf İnce, ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhuna vurgu yaparak, "Milletimizin bağımsızlık uğruna yazdığı en büyük destanlardan biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü idrak ediyoruz. Çanakkale, inancın, azmin ve vatan sevgisinin en güçlü şekilde ortaya konduğu bir diriliştir. Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum." dedi.

Şehit aileleri ve gazilerin milletin en kıymetli emanetleri olduğuna işaret eden İnce, birlik ve beraberliğin korunmasının önemine dikkati çekti.

Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci de Çanakkale Zaferi'nin tarihi önemine değinerek, "Çanakkale imanla, cesaretle ve fedakarlıkla yazılmış bir destandır. 'Çanakkale geçilmez' sözünü tarihe altın harflerle yazdıran ecdadımız, bizlere bağımsız bir vatan bırakmıştır. Bu emanete sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğudur." diye konuştu.

Program, yapılan dua ve iftarın ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Orta'da şehit yakınları ile gaziler iftar sofrasında buluştu - Son Dakika

2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5’teki tek Müslüman ülke 2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5'teki tek Müslüman ülke
Malatya’nın ardından bir ilimize daha Patriot geliyor Malatya'nın ardından bir ilimize daha Patriot geliyor
Bursa’da 6 yıl tıp eğitiminde kullanılan emekli albayın naaşı ailesine teslim edildi Bursa'da 6 yıl tıp eğitiminde kullanılan emekli albayın naaşı ailesine teslim edildi
8-2 gerideyken yaptığı olay oldu 8-2 gerideyken yaptığı olay oldu
İmkansızı başaran Çanakkale Zaferinin gizli kahramanı: Müstecip Onbaşı İmkansızı başaran Çanakkale Zaferinin gizli kahramanı: Müstecip Onbaşı
Evini ve arabasını sosyal medyadan satmaya çalışanlar için düğmeye basıldı Evini ve arabasını sosyal medyadan satmaya çalışanlar için düğmeye basıldı

08:33
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor
08:00
Galatasaray’dan saat 04.30’da açıklama: Noa Lang ve Osimhen’den kötü haber
Galatasaray'dan saat 04.30'da açıklama: Noa Lang ve Osimhen'den kötü haber
07:58
Savaşta büyük kırılma Trump, İsrail’i dünyanın önüne attı
Savaşta büyük kırılma! Trump, İsrail'i dünyanın önüne attı
07:10
Savaşta 20’inci gün İran misillemede el artırdı, 3 ülkede enerji tesisleri vuruldu
Savaşta 20'inci gün! İran misillemede el artırdı, 3 ülkede enerji tesisleri vuruldu
04:29
Savaşın seyrini değiştirecek sözler İran’a Körfez ülkesinden ültimatom geldi
Savaşın seyrini değiştirecek sözler! İran'a Körfez ülkesinden ültimatom geldi
01:53
Rusya’nın dev petrol tankerleri Küba yolunda
Rusya'nın dev petrol tankerleri Küba yolunda
SON DAKİKA: Orta'da şehit yakınları ile gaziler iftar sofrasında buluştu - Son Dakika
