Orta Doğu'da Çatışmalar Kızıştı

06.04.2026 11:05
İsrail'in Lübnan ve İran'a düzenlediği saldırılarda en az 15 ölü, 39 yaralı var.

(ANKARA) - Orta Doğu'da çatışmaların şiddeti artarken, İsrail'in Lübnan, İran ve bölgedeki diğer hedeflere yönelik saldırıları ve karşılıklı füze atışları can kayıplarına yol açtı. Lübnan'da en az 15 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın medyaya verdiği bilgiye göre, pazar günü Beyrut'a düzenlenen bir saldırıda en az beş kişi yaşamını yitirdi. Beyrut'un doğusundaki Ayn Saadeh'te bir apartmana düzenlenen saldırıda ise üç kişi öldü. Bakanlık, güneydeki Kfar Hatta kasabasına yönelik saldırıda hayatını kaybeden yedi kişi arasında dört yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğunu açıkladı.

İsrail'de ise bir yerleşim binasına isabet eden füze iki kişinin ölmesine neden oldu. İsrail'in acil yardım servisi Magen David Adom ayrıca gece saatlerinde düzenlenen füze saldırıları sonrası yaralananlar olduğunu duyurdu.

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'daki hedeflere yönelik bir dizi saldırı düzenlediğini açıkladı. Medyada yer alan haberlere göre ABD-İsrail ortak saldırısında Tahran'ın güneyindeki Kum kentinde bir konut binası hedef alındı; en az beş kişi hayatını kaybetti, enkaz altında kalanların olduğu bildirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt de hava savunma sistemlerinin füze ve insansız hava aracı saldırıları tespit ettiğini ve karşılık verdiğini açıkladı.

Kaynak: ANKA

Orta Doğu, İsrail, Lübnan, Güncel, İran, Son Dakika

Rojin Kabaiş’in babası: Bakan Gürlek “Gerekeni yapacağız“ dedi Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek "Gerekeni yapacağız" dedi
Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu
Sırbistan’da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu Sırbistan'da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu
Trump’tan dünyayı şoke eden küfürlü tehdit: O Hürmüz Boğazı’nı açın... Trump'tan dünyayı şoke eden küfürlü tehdit: O Hürmüz Boğazı'nı açın...
Esenyurt’ta bir şahıs sokak ortasında iki kadını darp etti Esenyurt'ta bir şahıs sokak ortasında iki kadını darp etti
Tedavisi hastanede süren Lucescu’dan kötü haber Tedavisi hastanede süren Lucescu'dan kötü haber

12:05
Yok artık Kante Herkes dün gece yaptıklarını konuşuyor
Yok artık Kante! Herkes dün gece yaptıklarını konuşuyor
12:04
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti
12:01
İstanbul’da ilçe belediyesinde skandal iddia: Başkanın teklifini kabul etmeyince işinden oldu
İstanbul'da ilçe belediyesinde skandal iddia: Başkanın teklifini kabul etmeyince işinden oldu
11:41
Kira fiyatlarının 7 bin TL’ye kadar düştüğü ilimiz
Kira fiyatlarının 7 bin TL'ye kadar düştüğü ilimiz
10:50
Ateşkes konuşulurken İran’ın kritik ismi öldürüldü
Ateşkes konuşulurken İran'ın kritik ismi öldürüldü
10:49
Okan Buruk’tan beklenen Icardi kararı geldi Göztepe maçında...
Okan Buruk'tan beklenen Icardi kararı geldi! Göztepe maçında...
Advertisement
