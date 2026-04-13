Orta Doğu'da İnsani Kriz Uyarısı
Orta Doğu'da İnsani Kriz Uyarısı

13.04.2026 12:50
BM, Orta Doğu'daki saldırılar nedeniyle insani yardımların zorlaştığını ve sivil kayıpların arttığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler'in (BM) başını çektiği, insani yardım kuruluşlarının yer aldığı Kuruluşlar Arası Daimi Komitesi (IASC), ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'ı hedef almasıyla gerilimin tırmandığı Orta Doğu'daki saldırılar sebebiyle kayıp ve yerinden edilmelerin arttığı, bu nedenle temel hizmetlere erişimin giderek zorlaştığı uyarısında bulundu.

IASC'den yapılan yazılı açıklamada, savaş kurallarının ve uluslararası insani hukukun sürekli ihlal edilmesinden endişe duyulduğu belirtildi.

Sadece geçen ay Orta Doğu genelinde binlerce sivilin öldürüldüğü ve yaralandığı kaydedilen açıklamada, "Birçoğu birden fazla kez olmak üzere yüz binlerce kişi yerinden edildi. Sayılar artmaya devam ediyor ve temel hizmetlere erişim giderek zorlaşıyor." uyarısında bulunuldu.

"İnsani yardım alanındaki meslektaşlarımız da çatışmaların içine çekildi"

Açıklamada, Orta Doğu'da sağlık çalışanları, hastaneler, ambulanslar ve okulların hedef alındığı, köprüler, konutlar, su tesisleri ve enerji santralleri de dahil sivil altyapının yok edildiği kaydedildi.

Bu durumun özellikle kadın, çocuk ve özel ihtiyaçları bulunan kişiler için endişe verici olduğuna işaret edilen açıklamada, "Gıda ve yakıt fiyatlarının artmasıyla küresel tedarik zincirleri de etkileniyor. İnsani yardım alanındaki meslektaşlarımız da çatışmaların içine çekildi. Sadece bu yıl işgal altındaki Filistin topraklarında 14, İran'da 8 ve Lübnan'da 5 yardım çalışanı öldürüldü veya yaralandı. Bu, özellikle her gün insani yardım cephelerinde cesurca çalışan ulusal personel ve yerel kuruluşlar için endişe verici bir kayıptır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, siviller, insani yardım ve sağlık çalışanları dahil sivil unsurlara yönelik tüm saldırılar şiddetle kınanarak, "BM üyesi ülkelerin veya silahlı gruplar dahil tüm tarafların, sivilleri ve insani yardım personeli de dahil olmak üzere sivil altyapıyı koruma konusundaki yasal yükümlülüklerine saygı duymalarını talep ediyoruz." çağrısında bulunuldu.

Tüm ihlallerle ilgili hesap verebilirliğin sağlanması gerektiği vurgulanan açıklamada, savaş kurallarına da saygı gösterilmesi istendi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Orta Doğu'da İnsani Kriz Uyarısı - Son Dakika

SON DAKİKA: Orta Doğu'da İnsani Kriz Uyarısı - Son Dakika
