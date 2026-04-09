Orta Doğu'da Sağlık Sistemine Saldırılar Artıyor - Son Dakika
Orta Doğu'da Sağlık Sistemine Saldırılar Artıyor

09.04.2026 18:32
DSÖ, ABD ve İsrail'in Orta Doğu'daki saldırılarının sağlık sistemini baltaladığını belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ABD ve İsrail'in hedef aldığı Orta Doğu'daki saldırıların buradaki sağlık sisteminin işlevselliğini baltaladığını bildirdi.

DSÖ, ABD ve İsrail'in saldırıları nedeniyle gerilimin yaşandığı Orta Doğu'daki duruma ilişkin üçüncü durum raporunu yayımladı.

İran ile ABD arasındaki geçici ateşkesin İran için bir rahatlama sağladığı kaydedilen raporda, İsrail'in ağır saldırıları altında bulunan Lübnan için aynı durumun geçerli olmadığı bildirildi.

Raporda, "(Ateşkes) Tek başına Orta Doğu genelindeki sağlık ihtiyaçlarının zorluklarını çözmeyecek, insani yardıma erişim ve operasyonel alan kritik zorluklar olmaya devam ediyor. Bölge genelinde sağlık hizmetlerine yönelik saldırılar artarak sağlık sisteminin işlevselliğini baltalıyor ve uluslararası insancıl hukuku ihlal ediyor. Bu artış özellikle Lübnan'da belirgin olup, saldırılar hastaneleri, ambulansları ve sağlık çalışanlarını etkiliyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in saldırılarının, özellikle enerji ve su arıtma tesisleri başta olmak üzere sivil altyapıya zarar verdiği kaydedilen raporda, bölgeye ve diğer yerlere insani sağlık malzemelerinin ulaştırılmasının, bölgesel hava sahası kısıtlamaları ve artan ulaşım maliyetleri nedeniyle engellendiği vurgulandı.

Raporda, "DSÖ ve ortaklarının acil durum planları ve diğer faktörler üzerinde çalışmaları sayesinde bugüne kadar önemli bir tıbbi malzeme kıtlığı bildirilmedi." ifadeleri yer aldı.

Temel sağlık ürünleri üretimi ve küresel olarak bulunabilirliğinde de herhangi bir aksilik olmadığı da raporda yer aldı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusu, dün öğle saatlerinde Beyrut ile Lübnan'ın doğu ve güney kesimlerine ön uyarı yapmadan eş zamanlı yaklaşık 100 hava saldırısı gerçekleştirmişti.

Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü, söz konusu saldırılarda en az 254 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Söz konusu saldırılar, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği en şiddetli saldırılar olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Orta Doğu'da Sağlık Sistemine Saldırılar Artıyor - Son Dakika

